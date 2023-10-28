عودة بن شرقي للزمالك في يناير.. الحقيقة الغائبة

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الجدل وسط جماهير نادي الزمالك خلال الفترة الماضية حول حقيقة عودة الدولي المغربي أشرف بن شرقي للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن دخول مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، في مفاوضات قوية مع بن شرقي لعودته في الميركاتو المقبل، بعد رحيله عن الفارس الأبيض خلال الموسم قبل الماضي.

وأشارت إلى أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على العودة للفارس الأبيض، وذلك في حالة نجح مسؤولي القلعة البيضاء في حل أزمة القيد خلال الفترة المقبلة.

وترغب جماهير القلعة البيضاء في عودة اللاعب خاصة وأن الفريق يحتاج لتدعيمات قوية، بالإضافة إلى الإمكانيات الفنية والمهارية التي يمتلكها الدولي المغربي، والتي كان يستفاد بها الفريق في مباريات صعبة وكبيرة.

عودة بن شرقي للزمالك.. أين الحقيقة؟

لا يُفكر الدولي المغربي أشرف بن شرقي في العودة للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من التقارير التي أكدت رغبة اللاعب في العودة مرة أخري للفارس الأبيض خلال الميركاتو المقبل.

وكشفت تقارير صحفية قطرية أن بن شرقي يُركز خلال الفترة الحالية مع فريقه الريان من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات المحلية.

وأشارت إلى أن عقد الأسد المغربي مع الريان موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر، وهو ما تُفكر به إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة للإبقاء على اللاعب حتى لا يرحل خلال الميركاتو المقبل، كما أن بن شرقي لديه الرغبة في الاستمرار مع الفريق.

وانتقل الدولي المغربي للريان القطري، بعدما رحل عن صفوف الجزيرة الإماراتي، والذي قدم ضمن صفوفه مستويات مميزة وكبيرة.

وكان بن شرقي قد تواجد ضمن صفوف الزمالك في الفترة من 2019 وحتى 2021، حيث توج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، على رأسها الدوري المصري مرتين والسوبر الإفريقي والمصري وكأس مصر عدة مرات.