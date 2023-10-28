خيسوس: الهلال يتطور ونعمل على مداورة اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث خورخي خيسوس مدرب الهلال عن الفوز بمباراة الكلاسيكو أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي.

وقال خيسوس خلال تصريحات عقب المباراة " الهلال أظهر تطور تكتيكي وأصبحنا دفاعيًا أفضل والإحصائية اليوم بالصدفة نفس إحصائية أول بطولة أدرب فيها الهلال 9 انتصارات وتعادلين".

وأضاف " الأندية كبيرة معتادة على خوض المباريات المضغوطة ونعمل مداورة بين اللاعبين، اليوم رأينا مشاركة ميشايل وياسر الشهراني وبونو، عكس ما حدث في المباراة السابقة".

وواصل "كانت مباراة كبيرة قدمناها اليوم والأجواء في الملعب جميلة وأبارك للاعبين وحارس الاهلي ميندي أفضل لاعب في المباراة واصابة نيمار بالتاكيد مؤثرة".

واختتم جيسوس تصريحاته قائلًا: "أنا مخصص بعض اللاعبين لتنفيذ ركلات الجزاء سالم وميتروفيتش وعندما كان نيمار متواجد لكن لم أحدد لاعب بالاسم".

بهذا الفوز، يستمر الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.