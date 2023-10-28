تفاصيل إصابة مصطفى شلبي في الزمالك.. صدمة لـ أوسوريو

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق، خلال مشاركته في مباراة إنبي ببطولة الدوري الدوري.

وتعرض مصطفى شلبي، للإصابة خلال مشاركته في مباراة إنبي ببطولة الدوري المصري، في الدقيقة 84 ليشارك سيد نيمار بدلًا منه.

وقال الدكتور محمد أسامة، إن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها صانع ألعاب الزمالك.

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وأوضح أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بكدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعي وضع قدمه في جبيرة.

وأكد طبيب الزمالك أن مصطفى شلبي، سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.

وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي على يد إنبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.