كل ما يخص مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مواجهة نارية تجمع بين ريال مدريد وغريمة التقليدي برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقين في تمام الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وتنقل أحداث مباراة الكلاسيكو الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات الليجا، ويعلق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

من المتوقع أن يبدأ الملكي اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى : كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع : فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – أنطونيو روديجير – داني كارفخال.

خط الوسط : فيدي فالفيريدي – أوريلين تشواميني – توني كروس .

خط الهجوم : جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

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بينما من المتوقع أن يدخل البرسا اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن .

خط الدفاع : أليكس بالدي – أندرياس كريستنسن – أراوخو – جواو كانسيلو .

وسط الملعب : جافي – أوريول روميو – إلكاي جوندوجان .

خط الهجوم : لامين يامال – فيران توريس – جواو فليكس .

موقف الفريقين في الدوري الإسباني

يحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن جيرونا المتصدر، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

ويعد هذا اللقاء فرصة للفريقين لتحقيق الفوز وتعزيز موقعهما في قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني.