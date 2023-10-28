رد رسمي من مهاجم إنبي على مفاوضات الاهلي

كشف أحمد أمين أوفا، مهاجم نادي إنبي، حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات من جانب النادي الاهلي لضمه.

وكانت انتشرت أنباء في الأيام القليلة الماضية، حول مراقبة النادي الاهلي لـ أحمد أمين أوفا، من أجل الدخول في مفاوضات معه لضمه لتدعيم خط الهجوم.

وقال مهاجم إنبي في تصريحات تلفزيونية، عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب الاهلي أو الزمالك، إنه لم يتواصل معه القطبين من أجل ضمه.

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وأكد أن وكيله لم يخبره بوجود أي مفاوضات معه حتى لا يشغل تركيزه، ولكن شرف له أن يلعب في الاهلي والزمالك.

وأشار إلى أن لديه رغبه في تقديم موسم جيد مع إنبي، ويتمنى الانضمام إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وعن الفوز الذي حققه إنبي على الزمالك في الدوري، قال، إن الفريق كان لديه تركيز شديد ودخل المباراة من أجل تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط.

واختتم:” هدفي في الزمالك جاء من جملة تدربنا عليها كثيرًا، وفي النهاية حققنا المطلوب وحصدنا الثلاث نقاط”.