مدرب إنبي يرد على تصريحات أوسوريو بعد خسارة الزمالك

رد تامر مصطفى المدير الفني لنادي إنبي على تصريحات خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك عقب الخسارة في اللقاء اليوم.

ونجح إنبي في الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال أوسوريو في تصريحات عقب المباراة أن إنبي لم يشكل خطورة وأن هدفه جاء من كرة ثابته.

ورد تامر مصطفى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت1 مع الإعلامي أحمد شوبير قائلاً: “استحققنا الفوز على الزمالك”.

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وتابع: “الزمالك لم يكن له أي فرصة محققة، على عكس إنبي الذي اضاع العديد من الفرص”.

واضاف: “اقدم التهنئة للاعبين والجهاز الفني على الأداء المميز ونتيجة مباراة اليوم”.

وبفوز إنبي يوم ارتفع رصيده إلى 7 نقاط، محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة في المركز الرابع.