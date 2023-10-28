بالتردد.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي ضد صن داونز

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في بطولة الدوري الأفريقي.

واصطدم الاهلي بنظيره صن داونز، في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى، بعد تخطى عقبة سيمبا التنزاني.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، بعد التعادل مع سيمبا التنزاني في ربع النهائي بنتيجة 3-3 مجموع المباراتين.

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ويلعب الاهلي ضد سيمبا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي مساء الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في بريتوريا.

بينما ستقام مباراة الإياب بين الاهلي وصن داونز في القاهرة، يوم 1 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الاهلي وصن داونز، عبر قناة قناة أون تايم سبورتس، والتي يأتي ترددها على النحو التالي:

التردد: 11861، الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

فيما يأتي تردد قناة أبو ظبي الرياضي، والحاصلة أيضًا على نقل مباريات الدوري الأفريقي، على النحو التالي:

التردد: 12091، الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، بينما تردد قناة المغربية الرياضية هو 12207، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.