الكلاسيكو الإسباني.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد
يشهد اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 عدة مباريات في الدوريات المختلفة، ومن أبرز مباريات اليوم الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.
نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري (الأسبوع الخامس):
فاركو – الجونة، الساعة 4:00 مساءًا، شاشة قنوات أون تايم سبورتس
الاتحاد السكندري – المقاولون العرب، الساعة 7:00 مساءًا، شاشة قنوات أون تايم سبورتس
زد – سموحة، الساعة 7:00 مساءًا، شاشة قنوات أون تايم سبورتس
الدوري الإنجليزي (الأسبوع العاشر)
تشيلسي – برينتفورد، الساعة 1:30 ظهراً، قناة بي أن سبورتس 1
أرسنال – شيفيلد يونايتد، الساعة 4:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 2
بورنموث – بيرنلي، الساعة 4:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 6
وولفرهامبتون – نيوكاسل، الساعة 6:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني (الأسبوع الحادي عشر)
الميريا – لاس بالماس، الساعة 2:00 ظهرا، قناة بي إن سبورتس 3
برشلونة – ريال مدريد، الساعة 4:15 مساءًا، قناة بين إن سبورتس 1
مايوركا – خيتافي، الساعة 6:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 6
قادش – إشبيلية، الساعة 9:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 3
الدوري السعودي (الأسبوع الحادي عشر)
أبها – الشباب، الساعة 5:00 مساءًا، قناة SSC Sports السعودية
الفيحاء – النصر، الساعة 5:00 مساءًا، قناة SSC Sports السعودية
الوحدة – الاتفاق، الساعة 8:00 مساءًا، قناة SSC Sports السعودية
الدوري الإيطالي (الأسبوع العاشر)
ساسولو – بولونيا، الساعة 3:00 مساءًا، (عبر تطبيق STARZPLAY)
ليتشي – تورينو، الساعة 6:00 مساءًا، (عبر تطبيق STARZPLAY)
يوفينتوس – هيلاس فيرونا، الساعة 8:45 مساءًا، (عبر تطبيق STARZPLAY)
الدوري الألماني (الأسبوع التاسع)
أوجسبورج – فولفسبورج، الساعة 3:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 5
فيردر بريمن – يونيون برلين، الساعة 3:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس اكسترا 2
شتوتجارت – هوفنهايم، الساعة 3:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس اكسترا 1
بايرن ميونيخ – دارمشتات، الساعة 3:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 5
لايبزيج – كولن، الساعة 6:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 5
الدوري الفرنسي (الأسبوع العاشر)
ريمس – لوريان، الساعة 5:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 4
لانس – نانت، الساعة 9:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 3