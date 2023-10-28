الكلاسيكو الإسباني.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

يشهد اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 عدة مباريات في الدوريات المختلفة، ومن أبرز مباريات اليوم الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري (الأسبوع الخامس):

فاركو – الجونة، الساعة 4:00 مساءًا، شاشة قنوات أون تايم سبورتس

الاتحاد السكندري – المقاولون العرب، الساعة 7:00 مساءًا، شاشة قنوات أون تايم سبورتس

زد – سموحة، الساعة 7:00 مساءًا، شاشة قنوات أون تايم سبورتس

الدوري الإنجليزي (الأسبوع العاشر)

تشيلسي – برينتفورد، الساعة 1:30 ظهراً، قناة بي أن سبورتس 1

أرسنال – شيفيلد يونايتد، الساعة 4:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 2

بورنموث – بيرنلي، الساعة 4:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 6

وولفرهامبتون – نيوكاسل، الساعة 6:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني (الأسبوع الحادي عشر)

الميريا – لاس بالماس، الساعة 2:00 ظهرا، قناة بي إن سبورتس 3

برشلونة – ريال مدريد، الساعة 4:15 مساءًا، قناة بين إن سبورتس 1

مايوركا – خيتافي، الساعة 6:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 6

قادش – إشبيلية، الساعة 9:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 3

الدوري السعودي (الأسبوع الحادي عشر)

أبها – الشباب، الساعة 5:00 مساءًا، قناة SSC Sports السعودية

الفيحاء – النصر، الساعة 5:00 مساءًا، قناة SSC Sports السعودية

الوحدة – الاتفاق، الساعة 8:00 مساءًا، قناة SSC Sports السعودية

الدوري الإيطالي (الأسبوع العاشر)

ساسولو – بولونيا، الساعة 3:00 مساءًا، (عبر تطبيق STARZPLAY)

ليتشي – تورينو، الساعة 6:00 مساءًا، (عبر تطبيق STARZPLAY)

يوفينتوس – هيلاس فيرونا، الساعة 8:45 مساءًا، (عبر تطبيق STARZPLAY)

الدوري الألماني (الأسبوع التاسع)

أوجسبورج – فولفسبورج، الساعة 3:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 5

فيردر بريمن – يونيون برلين، الساعة 3:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس اكسترا 2

شتوتجارت – هوفنهايم، الساعة 3:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس اكسترا 1

بايرن ميونيخ – دارمشتات، الساعة 3:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 5

لايبزيج – كولن، الساعة 6:30 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي (الأسبوع العاشر)

ريمس – لوريان، الساعة 5:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 4

لانس – نانت، الساعة 9:00 مساءًا، قناة بي إن سبورتس 3