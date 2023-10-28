شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: تراهنت مع باتشيكو على تسجيل "ماييلى" أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، أنه قام بالرهان مع المدير الفني للفريق البرتغالى باتشيكو على تألق وتسجيل مهاجم الفريق الكونغولى فيستون ماييلي في مباراة اليوم أمام المصرى البورسعيدى.

وأضاف محمود فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "بيراميدز يعمل حاليا على الاحتفاظ بصدارة الدورى المصرى، والجميع داخل الفريق لديهم هدف الفوز في جميع المباريات".

وحصل فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي المصري في إطار بطولة دوري nile.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة 3 / 2 ليضيف إلى رصيده 3 نقاط جديدة برصيد 13 نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.

وقدم ماييلي المهاجم الدولي الكونغولي مباراة قوية للغاية وسجل هدفين من أهداف بيراميدز الثلاثة، وساعد الفريق في تحقيق الفوز الرابع على التوالي والاستمرار في قمة جدول الترتيب.