شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم يحرم بيراميدز من تفوق عددى أمام المصرى.. وركلة جزاء للزمالك ضد إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمي، أن مواجهات افتتاح الجولة الـ5 من عمر دوري nile شهدت العديد من القرارات التحكيمية المؤثرة خلال مباراتي اليوم الجمعة، والتي جمعت بين بيراميدز والمصري، والزمالك وإنبى.

اللقاء الأول بين بيراميدز والمصري، وانتهى بفوز الفريق السماوي 3/2 على أبناء بورسعيد، في مباراة أدارها محمود بسيونى والذى تعرض لأكثر من اختبار خلال فعاليات المباراة، وتدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة في تقدير مناسب.

أشهرالحكم البطاقة الصفراء في 3 مناسبات، وكان أكثرها جدلا إنذار عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 57، حيث لا توجد مخالفة ولم نشاهد اعتراضا من السعيد.

وتغاضى بسيونى عن طرد مروان حمدي لاعب المصري الذى بصق على الجمهور قبل أن يغادر الملعب أثناء استبداله في الدقيقة 75، وكان يجب أن يتدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول، وأيضا الحكم الرابع، في إطار التعاون المشترك بين الطاقم فى إدارة المباراة طبقا للقانون.

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد وأشار الثنائي إلى 3 حالات تسلل، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء.

مباراة الزمالك وإنبى أدارها الدولي محمد عادل، وانتهت بفوز الفريق البترولي 2/1، ونجح الحكم في السيطرة على اللقاء من البداية وأحسن تقدير المخالفات الفنية، وتدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين، أبرزها عندما أصدر فرمانا بركلة جزاء صحيحة لصالح زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة 30 أحرز منها الأبيض هدفه الوحيد باللقاء وأكد الـ"VAR" القرار .

وسمح الحكم باستمرار اللعب عندما طالب الزمالك بركلة جزاء وأكد الـ"VAR" القرار لم يكن هناك مخالفة من مدافع إنبى في قرار جيد من الحكم بالتعاون مع الـ"VAR"، كما أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في 4 مناسبات للتهور في تقدير مناسب، وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد وأشار الثنائي إلى 3 حالات تسلل في توقيت مناسب، وبذل الحكم الرابع جهدا للسيطرة على المنطقة الفنية.