شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز اليوم فى برويتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أمام صن داونز بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي في برويتوريا .

ويحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي الاهلى خالد بيبو مدير الكرة و سمير عدلي المدير الإداري ، ويناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويناقش مارسيل كولر المدير الفنى للاهلى مع معاونيه مقاطع الفيديو لصن دوانز ، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة في أي بطولة.

تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة

وتخطي صن دوانز عقبة بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في انجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.