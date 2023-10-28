شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير الرياضة يشارك فى مباراة مع لاعبى كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رفقة لاعبى برنامج كابيتانو مصر في مباراة خلال استضافة مشتركة على هامش حضوره بالبرنامج.

وقال صبحي للاعبين: مبروك انكم انضميتوا بعد اختبارات طويلة لمشروع كابيتانو مصر، وده مشروع يعني الظولة المصرية عاملاه مع أمبر الشركات وشريك إعلامي وهي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برعاية كريمة من فخامة الرئيس وهو مهتم جداً.

أضاف: زملائكم في 10 لاعبين بيعملوا معايشة في أسبانيا وفي لاعبين راحوا أندية والباقي بيتمرن وأنتم شدوا حيلكم شوية ولازم يكون عندكم طموح وأمل وبالتوفيق.

وفاجأت مؤسسة حياة كريمة أحمد عزت، لاعب كابيتانو مصر، بموافقتها على ترميم منزله بعد بحث حالته، وشهدت الحلقة حضور أحمد رأفت مذيع الشارع، والذي حرص على تحفيز اللاعبين.

وقال أحمد رأفت للاعبين: كنت بلعب كرة قدم انت مش مضطر تكسب طول الوقت ومعاكم كباتن كبار ربنا معاكم وتحققوا افضل نتائج، محمد اليماني قال لي انه عنده لاعب مجتهد اسمه أحمد عزت، مؤسسة حياة كريمة عاملة ليك مفاجأة.

وقال عضو مؤسسة حياة كريمة: المؤسسة استجابت لطلب محمد اليماني ان منزل اللاعب أحمد عزت محتاج ترميمات وعملنا بحث ميداني ولم نتأخر وسنقوم بترميم المنزل ومتكفلين بالأمر لأن هدفنا تنمية الانسان المصري، وأي حد عنده مشكلة احنا معاكم في أي وقت وأي مكان.

ويعرض برنامج كابيتانو مصر يومياً الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة on والساعة 10 مساء على قناة on time sports.