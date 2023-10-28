الهلال والأهلي.. إيبانيز يدخل تاريخ الكلاسيكو من الباب الخلفي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل المدافع البرازيلي روجير إيبانيز لاعب النادي الأهلي، تاريخ الكرة السعودية، كصاحب أول هدف عكسي في تاريخ الكلاسيكو أمام الهلال.

وفاز الهلال على الأهلي بثلاثية مقابل هدف، وجاء الهدف الثالث بتوقيع إيبانيز قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأشارت شبكة “أوبتا” المختصصة بإحصائيات كرة القدم عبر منصة “إكس” أن روجير إيبانيز وقع على أول هدف عكسي في تاريخ كلاسيكو الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

وينفرد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافس له التعاون، بينما يحتل الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة.

تفاصيل كلاسيكو الهلال وأهلي جدة

واستطاع الزعيم الخروج متقدمًا خلال الشوط الأول على قلعة الكؤوس بنتيجة 2/0، في المباراة التي شهدها ملعب استاد الملك فهد الدولي.

جاء هدفي الهلال عن طريق نجم الوسط الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة الأولى من عمر الكلاسيكو، ليضع الزعيم في المقدمة خلال اللقاء على الراقي.

بينما استطاع النجم الصربي ميتروفيتش من إحراز الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 37 من عمر الشوط.

فيما قلص النتيجة للأهلي اللاعب ألان ماكسيمين، في الدقيقة 58، من عمر الشوط الثاني من الكلاسيكو، لتصبح النتيجة 2/1.

فيما أضاف الهلال الهدف الثالث في الدقيقة 84، عن طريق روجير إيبانيز، بالخطأ في مرماه، لينتهي الكلاسيكو بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.