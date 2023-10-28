لابورت يربك حسابات النصر قبل مواجهة الفيحاء

ياسر رشاد - القاهرة - انتابت حالة من القلق، الجهاز الفني لفريق النصر قبل ساعات قليلة من مواجهة الفيحاء المقررة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة دوري روشن السعودي.

ويخوض النصر مواجهة جديدة في الدوري السعودي امام الفيحاء في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة دوري روشن السعودي.

وأربك إيميريك لابورت حسابات النصر بعد تعرضه إلى إصابة بسيطة خلال تدريبات الأمس جعلت مشاركته أمام الفيحاء، اليوم، محل شك، حيث لم يتحدد الموقف النهائي للاعب قبل ساعات من المباراة التي يحتضنها ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات دوري روشن.

ويعمل الجهاز الفني للنصر على تجهيزعبد الله مادو، ليكون البديل الأقرب للإسباني إيمريك لابورت، حال تأكد غيابه عن اللقاء.

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره فريق الدحيل القطري برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مارسول بارك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

يتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط ، فيما يأتي الدحيل في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.