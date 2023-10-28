ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد برشلونة لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



ومن المتوقع أن يدفع الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة بالقوة الضاربة خلال مواجهة اليوم.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو، أراوخو، مارتينيز، بالدي.

الوسط: جافي، روميو، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم : لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.



موعد الكلاسيكو والقنوات الناقلة

يبدأ كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في تمام الرابعة والربع من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب برشلونة البديل للكامب نو.

ومن المقرر أن يُنقل كلاسيكو البارسا أمام الريال عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن جيرونا يأتي في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، فيما يحل ريال مدريد في الوصافة ب25، ولديه لقاء مع صاحب المركز الثالث برشلونة برصيد 24 نقطة، وأتلتيكو مدريد رابع الترتيب ب 22 نقطة.