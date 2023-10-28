موعد كلاسيكو الليجا بين برشلونة وريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل برشلونة وريال مدريد استعدادتهما القوية للمواجهة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ويبحث ريال مدريد عن الفوز لمواصل الصحوة المحلية وتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإسباني، حيث يرغب الداهية الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مديد في الابتعاد عن البارسا في عدد النقاط، حيث يأتي خلف الملكي بنقطة واحدة.

في المقابل، يسعى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، لتحقيق الفوز من أجل استمرار المنافسة على لقب الليجا، والذي يعد بطلها خلال النسخة الماضية 2022/2023.



موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة



تنطلق مواجهة برشلونة أمام نظيره ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب برشلونة البديل للكامب نو.



القنوات الناقلة للكلاسيكو

يُنقل كلاسيكو الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن جيرونا يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، فيما يحل ريال مدريد في الوصافة ب25، ولديه لقاء مع صاحب المركز الثالث برشلونة برصيد 24 نقطة، وأتلتيكو مدريد رابع الترتيب ب 22 نقطة.