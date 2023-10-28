التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة النارية المرتقبة بين فريق برشلونة ضد ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

ويفتتح ملعب مونتجويك الأولمبي، أبوابه لاستضافة مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين برشلونة وغريمه ريال مدريد.

وستقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ويقع ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، فيما يقع النادي الكتالوني في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أراوخو، مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: جافي، روميو، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، توني كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.