تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الفيحاء في دوري روشن.

ويلعب فريق النصر الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضد نظيره الفيحاء، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

وستقام مباراة النصر ضد الفيحاء، اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي.

أقرأ أيضًا.. رد رسمي من مهاجم إنبي على مفاوضات الاهلي

ويحتضن ملعب الملك فهد مباراة النصر ضد الفيحاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يقع الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبيري، سيكو فوفونا، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، آندرسون تاليسكا.