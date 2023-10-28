شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدرس 3 مباريات للداخلية بالفيديو لتجهيز الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
ويعكف إيهاب جلال على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات السابقة وخاصة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، والفشل فى ترجمتها لأهداف مما يصعب موقف الفريق مثلما حدث فى مباراة فاركو الأخيرة التى خسرها الفريق بهدف نظيف.
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.
واحتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.
وخسر الدراويش من فاركو بهدف دون رد سجله رزقى حمرون في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.
ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف
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