شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدرس 3 مباريات للداخلية بالفيديو لتجهيز الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى آخر 3 مباريات لفريق الداخلية فى دوري Nile أمام كل من مودرن فيوتشر والمصرى وسيراميكا، لمعرفة نقاط القوة والضعف فى الفريق من أجل استغلالها لتحقق الفوز الثانى له فى الدورى.

ويعكف إيهاب جلال على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات السابقة وخاصة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، والفشل فى ترجمتها لأهداف مما يصعب موقف الفريق مثلما حدث فى مباراة فاركو الأخيرة التى خسرها الفريق بهدف نظيف.