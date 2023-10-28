شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وصن دوانز فى نصف نهائى دوري السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى اليوم السبت الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة صن داونزالمقرر لها الثالثة عصر غداً الاحد بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي وصن دوانز بنصف نهائي دوري السوبر الافريقي

يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في الثالثة عصر غداً الاحد في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الافريقي علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الاول من نوفمبر المقبل.





القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب افريقي

اعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.





طريق الأهلي فى الدوري الأفريقى

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب افريقيا سيصل للمباراة النهائية وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى.





مشوار الأهلي وصن دوانز في دوري السوبر الافريقي

تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة

وتخطي صن دوانز عقبة بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في انجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.





مواجهات الأهلي وصن دوانز

وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، حيث إن وقوع الثنائى في مجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا.

والتقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 7 مواجهات، جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلال المواجهات السبعة أقيمت 14 مباراة بين الفريقين، فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى اربع مباريات.