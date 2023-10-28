طلائع الجيش يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا بدوري Nile

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم السبت استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر غداً الاحد باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري Nile.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة الليلة، يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود الثنائى النيجيري جودوين شيكا أوكوار وأحمد الشيخ، لاعبى الفريق، في مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بعد تعافيهما من الإصابة.

وتعرض جودوين لإصابة بشد فى العضلة الضامة فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بافتتاحية الدوري، ليضع محمد الأسيوطى طبيب الطلائع برنامجاً تأهيلياً له نفذه خلال الأيام الماضية.

كما عانى أحمد الشيخ من الإصابة بالتهاب فى عضلات البطن أبعده عن مباريات الطلائع الأخيرة بالدوري.

يواصل التنزانى حميدو ماو لاعب طلائع الجيش الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا بعدما أثبتت الاشعة تعرضه للإصابة بشد في العضلة الامامية وغيابه عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع.

وغاب حميد ماو عن مباراة فريقه الأخيرة أمام المصري بعد تعرضه للإصابة أثناء خوض مباراة مع منتخب بلاده في مباريات الاجندة الدولية الماضية.

هدد عبد الحميد، بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه بالاستبعاد من التشكيل الاساسى في حال استمرار نغمة التقصير فى صفوف الفريق، بعد تلقيه الخسارة الثانية أمام المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة للمسابقة.

وطالب بسيونى لاعبيه باستعادة التركيز بداية من المباراة المقبلة لاستعادة الانتصارات مرة أخرى، ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا فى الرابعة عصر الأحد المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمد حمدى زكى مهاجم طلائع الجيش إصابته بشد فى العضلة الأمامية ليغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع. وغاب محمد حمدى زكى عن مباراة فريقه الأخيرة أمام المصري بعد تعرضه للإصابة في التدريبات التى سبقت المباراة.

بدأ مصطفى الخواجة لاعب الطلائع تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الجراحة الأخيرة التى خضع لها بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها. وأجرى مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش جراحة فى أسفل عضلات البطن تبعده عن الملاعب لمدة شهر، وحصل اللاعب على فترة راحة سلبية طويلة، قبل أن يضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق برنامجاً تأهيلياً له تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.