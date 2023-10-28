شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصى يخضع لبرنامج تأهيلى بعد إصابته فى العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب النادي المصري، لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة، والتي لحقت به مؤخراً وحالت دون مشاركته في اللقاء الأخير أمام بيراميدز من دوري Nile.

من ناحية أخرى، تسلم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري، كارنيهات ثنائي الفريق، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وذلك بعد انتهاء أزمة توقيعهما لناديين في نفس الوقت، بشكل ودي.

وكان نادي الزمالك قد تنازل عن الشكوى التي قدمها في اتحاد الكرة ضد اللاعبين، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة المصري .

واتفق المصري مع إدارة الزمالك على دفع مبلغ مادي للقلعة البيضاء، وقام ثنائي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن منصور برد الأموال التي حصلوا عليها من الزمالك، وتنازل الزمالك عن الشكوى وتم استلام الكارنيهات.