تقارير: محمد صلاح يسير على خطى رونالدو

تحدثت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، عن أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لديه استعداد للسير على خطى رونالدو.

ونشرت الصحيفة، التصريحات التي أدلى بها يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن محمد صلاح، حيث وصفه بأنه يقدم مستوى جيد، ويؤدي في الملعب وكأنه في سن الـ19 عامًا.

وأوضحت ميرور، أن محمد صلاح يقوم بالاستعداد من أجل اتباع طريق كريستيانو رونالدو، من حيث اللعب بشكل جيد في عمر الثلاثينيات.

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وأفادت الصحيفة بأن قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، يمكنه السير على طريق رونالدو، الذي انضم إلى الدوري السعودي قبل أن يكمل عامه الـ38 عامًا، ويقدم مستوى جيد.

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح يلتزم بشكل شديد بالنظام الغذائي ويحافظ على لياقته البدنية، وهو ما ما كان يفعله رونالدو عندما كان في سن نجم ليفربول، ويسجل بمعدل هدف تقريبًا في كل مباراة مع ريال مدريد.

واختتمت الصحيفة الإنجليزية، بأنه في حال قرر محمد صلاح إنهاء مسيرته في الدوري السعودي، فقد أظهر أنه لا يزال لديه إمكانيات الكبيرة والمميزة في أوروبا.