بعد رفضه الاعتذار.. أنور الغازي ينتظر فسخ تعاقده مع ماينز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

سيتم فسخ عقد أنور الغازي لاعب أستون فيلا وإيفرتون السابق من قبل نادي ماينز بسبب دعمه للشعب الفلسطيني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب "بي بي سي سبورت"

وتم إيقاف اللاعب صاحب الأصول المغربية في يوم 17 أكتوبر من قبل نادي ماينز، الذي وصف المنشور المحذوف الآن بأنه "غير مقبول".

وفي اجتماع أمس الخميس، أراد النادي من اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أن يعتذر عن المنشور المؤيد للفلسطينيين، لكن الهولندي أخبر المسؤولين التنفيذيين للنادي أنه يدافع عن السلام والإنسانية لجميع ضحايا الحرب.

وانضم أنور الغازي إلى النادي الألماني في 22 سبتمبر الماضي، قادما من نادي أيندهوفن الهولندي في صفقة انتقال مجانية.