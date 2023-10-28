"ليس لدي كلمات لوصفه" مدرب ميسي السابق يتحدث عن رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تحدث كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان السابق والدحيل القطري الحالي عن كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عقب المباراة التي جمعت بين الثنائي الأخير في دوري أبطال آسيا.

قال جالتييه في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "عندما تواجه كريستيانو رونالدو ليس لديك الكثير للقيام به، لقد سجل هدفين رائعين وليس لدي كلمات لوصفه".

اختتم: "هو أمر استثنائي حقا بالنسبة لي، لاعب يبلغ من العمر 38 عاما إلا أنه ما زال أفضل لاعب في العالم".

التقى الدحيل القطري والنصر السعودي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة لصالح الثاني بنتيجة 4-3.

يذكر أن جالتييه تولى تدريب باريس سان جيرمان خلال فترة وجود ليونيل ميسي في النادي الفرنسي، قبل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.