شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب فريق مودرن فيوتشر قبل مواجهة البنك الأهلى بدروى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فريق مودرن فيوتشر إلى العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال المرحلة الحالية ضمن العناصر الأساسية وذلك قبل المواجهة المقبلة أمام البنك الاهلى.

حيث يقترب من الغياب عن الفريق فى مباراة البنك الأهلى المقبلة كل من ناصر ماهر صانع العاب الفريق بسبب الإصابة على مستوى الانكل بينما يخضع أحمد عاطف مهاجم الفريق للتأهيل حاليا بسبب الام بالظهر والكاميرونى جوناثان بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة كبيرة على مستوى الركبة.

ويسعى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر لتجهيز بعض اللاعبين للتواجد في التشكيل الاساسى أمام البنك الاهلى لتعويض غياب زملائهم المصابين.

ومن المقرر أن يلاقى فريق فيوتشر نظيره البنك الاهلى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" حيث تقام بعد غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساء.

وتراجع فريق مودرن فيوتشر إلى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.