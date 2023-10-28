شكرا لقرائتكم خبر عن كولر والشناوى يتحدثان اليوم فى مؤتمر صحفى عن مباراة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ومحمد الشناوي كابتن الفريق، اليوم السبت المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونزالمقرر لها عصر غداً الاحد في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتبدأ وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي ظهراً، ويتحدث المدير الفني وكابتن الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.