شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للسوبر المحلى للمرة الـ12 بتاريخه بثنائية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 28 أكتوبر 2022 توج الأهلي بلقب كأس السوبر المحلية للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بطل الدوري 2-0

وأقيمت المباراة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة ، وأحرز برونو سافيو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، وعزز كريم فؤاد النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفشل الزمالك الذي فاز بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي في حصد اللقب الخامس في المسابقة والأول منذ عام 2020.

ولعب الأهلي المواجهة بصفته وصيف آخر نسخة من بطولة كأس مصر.

وبدأت المنافسة على كأس السوبر المصري فى عام 2001 وفاز الزمالك بأول نسختين قبل أن يحقق الأهلي لقبه الأول في عام 2003 ويصبح البطل التاريخي للمسابقة برصيد 13 لقاباً.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".