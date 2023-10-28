شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ ميدو جابر لاعب المصرى لتحديد حجم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ميدو جابر، صانع ألعاب النادي المصري، لفحص طبي لتحديد حجم إصابته ومدة العلاج، وذلك بعد تعرضه للإصابة على هامش مشاركته في تدريبات الفريق، والتي وحالت دون مشاركته في اللقاء الأخير أمام بيراميدز من دوري Nile.

من ناحية أخرى، تسلم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري، كارنيهات ثنائي الفريق، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وذلك بعد انتهاء أزمة توقيعهما لناديين في نفس الوقت، بشكل ودي.

وكان نادي الزمالك قد تنازل عن الشكوى التي قدمها في اتحاد الكرة ضد اللاعبين، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة المصري .

واتفق المصري مع إدارة الزمالك على دفع مبلغ مادي للقلعة البيضاء، وقام ثنائي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن منصور برد الأموال التي حصلوا عليها من الزمالك، وتنازل الزمالك عن الشكوى وتم استلام الكارنيهات.