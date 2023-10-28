شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب طبيب الإسماعيلى بتقرير عن المصابين قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، من هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى، تقريرا عن اللاعبين المصابين والمدة التى يحتاجها كل لاعب للعودة مجددا للمشاركة فى التدريبات.

ويعانى الإسماعيلى من غياب كل من محمد مخلوف وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومى الذين يخوضون حاليا برامج تأهيلية للتعافى من الإصابات التى يعانون منها.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمد مخلوف معاناته من تمزق فى العضلة الضامة يغيب على إثرها أسبوعين، فيما يعانى أحمد عادل من كسر فى وجه القدم أبعدها عن مباريات الإسماعيلى الماضية ويخوض برنامجا تأهيليا للعودة مجددا، فيما يعانى الثنائى محمد عمار ومحمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية.