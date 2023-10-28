شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب طبيب الإسماعيلى بتقرير عن المصابين قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
ويعانى الإسماعيلى من غياب كل من محمد مخلوف وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومى الذين يخوضون حاليا برامج تأهيلية للتعافى من الإصابات التى يعانون منها.
وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمد مخلوف معاناته من تمزق فى العضلة الضامة يغيب على إثرها أسبوعين، فيما يعانى أحمد عادل من كسر فى وجه القدم أبعدها عن مباريات الإسماعيلى الماضية ويخوض برنامجا تأهيليا للعودة مجددا، فيما يعانى الثنائى محمد عمار ومحمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية.
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.
واحتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.
وخسر الدراويش من فاركو بهدف دون رد سجله رزقى حمرون في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.
ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف
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