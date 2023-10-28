شكرا لقرائتكم خبر عن كبار الأهلى يعقدون جلسات تحفيزية قبل مواجهة صن داونز بدوري السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص كبار فريق بالنادي الأهلى بقيادة محمد الشناوي وعلى معلول على عقد جلسات مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز لتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة التي يرغبون في الفوز بها من أجل تسهيل مهمة المارد الأحمر في مباراة الإياب المقرر لها الأربعاء المقبل بحثاً عن الصعود للمباراة النهائية لدوري السوبر الافريقى.

الشناوى ومعلول تحدثا مع زملائهم في الفريق مطالبين الجميع بالتركيز في الملعب طوال الـ 90 دقيقة بعيدا عن مشاركة أي منهم أو جلوسه على دكة البدلاء في الأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز للتأهل للنهائى لاسيما بعد الأداء المتراجع الذى ظهر به الفريق الأحمر في مباراة سيمبا التنزانى.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول على عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات الهامة حتي يحفزهم من أجل استمرار الانتصارات وتحقيق البطولات كما اعتاد عليها الفريق.

يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في الثالثة عصر غداً الاحد في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الافريقي علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة الاربعاء المقبل.