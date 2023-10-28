شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوفر طائرة خاصة للمنتخب للسفر لمواجهة سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بالتنسيق مع الشركة المتحدة للرياضة توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للسفر الي ليبريا لمواجهة منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، خاصة أن منتخب سيراليون يلعب مبارياته خارج ملعبه بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي.

وينطلق معسكر منتخب مصرالأول يوم 13 إلى 21 نوفمبر المقبل و يتخلله مباراتين الأولى أمام جيبوتي وتبرر لها يوم 16 موعداً للمباراة باستاد القاهرة ، بينما حدد الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، موعد إقامة مباراة مصر وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 يوم 19 نوفمبر المقبل، على ملعب صامويل كانيون دوي بمدينة بانسيفيل بدولة ليبيريا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، منتخبات: بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي.