شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجمعية العمومية لاتحاد السلاح والان مع تفاصيل الخبر
واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ويحق التصويت لعدد 12 هيئة فى عمومية السلاح و لكن اكتمال التصلب القانونى بعدد 50% +1 من أجل الموافقة على جدول أعماله العمومية.
في وقت سابق، أكد عبد المنعم الحسينى الدعم الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم القضية الفلسطينية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.
وقال الحسينى، فى تصريح لـ"الخليج 365": "أؤيد وأدعم بكل قوة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم القضية الفلسطينية فى ظل الوضع الراهن في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري".
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