شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجمعية العمومية لاتحاد السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعقد اليوم، السبت، الجمعية العمومية العادية لاتحاد السلام بمقر الاتحاد باستاد القاهرة، لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالاتحاد الذي يترأسه عبد المنعم الحسيني. وسيتم خلال عمومية اتحاد السلاح النظر في جدول الأعمال التالي: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .

واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ويحق التصويت لعدد 12 هيئة فى عمومية السلاح و لكن اكتمال التصلب القانونى بعدد 50% +1 من أجل الموافقة على جدول أعماله العمومية.