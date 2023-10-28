شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وسيتم خلال عمومية اتحاد الطائرة النظر في جدول الأعمال التالي:
١النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .
3- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .
يذكر ان الجمعية العمومية التى لها حق التصويت 28 نادي وهيئة .
وتلقي مجلس إدارة الاتحاد استمارات التفويض بالحضورعدد 44 ناد وهيئة منا يؤكد حضور الأغلبية العظمي مما يؤكد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية.
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