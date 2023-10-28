شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الإتحاد المصري للملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم إجتماع الجمعية العمومية العادية للإتحاد اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهرآ بإستاد القاهرة .

وسيتم خلال عمومية اتحاد الطائرة النظر في جدول الأعمال التالي:

١النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .

3- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

يذكر ان الجمعية العمومية التى لها حق التصويت 28 نادي وهيئة .

وتلقي مجلس إدارة الاتحاد استمارات التفويض بالحضورعدد 44 ناد وهيئة منا يؤكد حضور الأغلبية العظمي مما يؤكد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية.