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انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الإتحاد المصري للملاكمة  برئاسة محمد عبد العزيز غنيم إجتماع الجمعية العمومية العادية للإتحاد اليوم السبت  في تمام الساعة الثانية ظهرآ بإستاد القاهرة . 

 

وسيتم خلال عمومية اتحاد الطائرة النظر في جدول الأعمال التالي: 

 

١النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .

3- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة . 

 

 

يذكر ان الجمعية العمومية التى لها حق التصويت 28  نادي وهيئة .

 

وتلقي مجلس إدارة الاتحاد استمارات التفويض بالحضورعدد 44  ناد وهيئة منا يؤكد حضور الأغلبية العظمي مما يؤكد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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