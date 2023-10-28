شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو البرازيلي والبرتغالي في نزال «الأسوأ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قدم الكثير من مشاهير الرياضة للعاصمة السعودية الرياض لحضور نزال «الأسوأ» (The Baddest) بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري وبطل الفنون القتالية الأمريكي فرانسيس نغانوو مساء السبت، بيد أن أبرز الحاضرين لحفل العشاء عشية النزال كان الأسطورة البرازيلي رونالدو الملقب بالظاهرة والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح النصر السعودي حالياً.

والتقط الظاهرة، مالك بلد الوليد الإسباني، صورة مع الملاكم الأمريكي السابق مايك تايسون، الذي ساعد نغانوو في الاستعداد للنزال، فيما وجه رونالدو البرتغالي قبضتيه للملاكم فيوري في إشارة لوقوف رونالدو البرازيلي ورونالدو البرتغالي بجانب نغانوو.

وشوهد الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك وهو يعانق فيوري بعد توقيع عقد نزالهما على بطولة العالم بالوزن الثقيل الذي سيقام نهاية العام الجاري، كما حضر ريكي هاتون الملاكم البريطاني السابق الحفل إلى جانب مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند.