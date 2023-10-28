شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي» مانشستر يجذب الأضواء.. وغوارديولا يهدئ الأجواء الصاخبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي، بمزحة على ادعاء واعد مانشستر يونايتد فاكوندو بيليستري (21 عاماً) بأنه لا يجد قمصان مانشستر سيتي عندما يتبضع هو وخطيبته كامي جارسيا في مدينة مانشستر.

واستبق الجناح الإسباني ديربي المدينة بهذا التصريح: «لا ترى في المدينة أعلام وقمصان سيتي، أحياناً أنا وخطيبتي نخرج ونقول فلنحاول العثور على قميص لكن لا نراه»، ليرد عليه غوارديولا: «سأتحدث مع قسم التسويق في بوما وأسألهم ماذا حدث للقمصان؟ لا بأس إن اعتقد هذا الشاب وخطيبته بهذا»، وعندما طلب المراسل منه الإجابة عن سؤال آخر جاد أجاب غوارديولا: «هل تعني أن ما قاله بيلستري ليس جاداً؟»

تاريخ غوارديولا في معقل خصمه هو الأقوى في سجل الديربي إذ فاز بـ4 من 7 مواجهات على أولد ترافورد ويحتل سيتي الوصافة خلف توتنهام، بينما يحتل اليونايتد المركز الثامن.

وشدد المدرب على ضرورة احترام المشجعين لأسطورة اليونايتد سير بوبي شارلتون، الذي رحل مؤخراً، وذلك بعد ترديد اثنين منهم نشيداً ضده على ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا: «المشجعان اللذان تم حظرهما لا يمثلان النادي، نحترم اليونايتد كثيراً ونثبت ذلك أمامه في حالات الفوز والخسارة. المشجعان صغيرا السن وكانا مخمورين، الكحول يترك أثراً سيئاً لدى الناس. ما يمثلنا هو ذهاب أسطورتنا مايك سمربي الخميس لملعب أولد ترافورد كي يوقع بالنيابة عن سيتي في كتاب التعزية. عندما كنت في برشلونة وبايرن ميونيخ كان الذهاب للعب في أولد ترافورد مميزاً على الدوام لكنها في النهاية مباراة كرة وليست نهائي كأس اتحاد أو واحدة من مباريات نهاية الموسم لذا الفوز والخسارة في الديربي لا يحسمان الفوز باللقب أو عدمه. لا تزال أمامنا 87 نقطة نلعب عليها وعلينا التركيز على هزم اليونايتد. أريد أن أرى عقليتنا الأحد، فزنا بالكثير لكن المسألة لا تتعلق بالفوز. أريد رؤية فريقي في سيناريو كبير مثل هذا، أريد العقلية الصحيحة في الطريق الصحيح».

في المقابل، قال الهولندي إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن عيون العالم ستكون على الديربي وأضاف: «أعتقد أن المباراة ضخمة لأنها مباراة مانشستر، كل عيون العالم ستكون علينا. حالياً هم يتفوقون علينا بـ6 نقاط وعلينا اللحاق بهم. من الصعب هزم فريقي وأرى إيجابيات فيه وأيضاً سلبيات مثل ضعف الاستحواذ لكننا مميزون في الضغط واستعادة الكرات في وسط الملعب».