بث مباشر مباراة تشيلسي وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي تشيلسي ونظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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موعد مباراة تشيلسي وبرينتفورد والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وبرينتفورد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مبارة تشيلسي وبرينتفورد عبر قناة beIN Sports 1.

ترتيب تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي قبل صدام اليوم

يرغب تشيلسي في استغلال الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وعودة الانتصارات بعد التعادل مع آرسنال في الجولة الماضية.

ويحتل نادي تشيلسي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 9 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم.

بينما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 9 مباريات بواقع انتصارين و4 تعادلات و3 هزائم.