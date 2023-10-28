تشيلسي وبرينتفورد في صدام شرس اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم السبت، نحو ستاد ستامفورد بريدچ معقل البلوز، حيث ستنطلق مباراة تشيلسي ونظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الأنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي وبرينتفورد والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وبرينتفورد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مبارة تشيلسي وبرينتفورد عبر قناة beIN Sports 1.

ترتيب تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي قبل صدام اليوم

يخوض فريق تشيلسي لقاء اليوم بحثًا عن استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل العودة لطريق الانتصارات من جديد بعدما تعادل في الجولة الماضية مع آرسنال .

ويقع تشيلسي في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 9 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم.

بينما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 9 مباريات بواقع انتصارين و4 تعادلات و3 هزائم.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة العاشرة

1 توتنهام، 23 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 21 نقطة.

3 آرسنال، 21 نقطة.

4 ليفربول، 20 نقطة.

5 أستون فيلا، 19 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 16 نقطة.

7 برايتون، 16 نقطة.

8 مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9 وست هام، 14 نقطة.

10 تشيلسي، 12 نقطة.

11 كريستال بالاس، 12 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 11 نقطة.

13 فولهام، 11 نقطة.

14 برينتفورد، 10 نقاط.

15 نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

16 إيفرتون، 7 نقاط.

17 لوتون تاون، 5 نقاط.

18 بيرنلي، 4 نقاط.

19 بورنموث، 3 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.