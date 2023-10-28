الليلة.. النصر يحل ضيفًا على الفيحاء في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الفيحاء في المباراة التى ستجمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي.

إقرأ أيضًا..

ويدخل النصر مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر ، فيما يأتي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن

تذاع أحداث لقاء النصر والفيحاء في الجولة الحادية عشر بشكل حصري عبر قناة “ SSC1 HD ” وذلك بتعليق فهد عريشي وعيسي الحربيبن.

وكان النصر حقق فوزًا ثمينًا على ضمك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري.

في سياق متصل أربك إيميريك لابورت حسابات النصر بعد تعرضه إلى إصابة بسيطة خلال تدريبات الأمس جعلت مشاركته أمام الفيحاء، اليوم، محل شك، حيث لم يتحدد الموقف النهائي للاعب قبل ساعات من المباراة التي يحتضنها ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات دوري روشن.

ويعمل الجهاز الفني للنصر على تجهيزعبد الله مادو، ليكون البديل الأقرب للإسباني إيمريك لابورت، حال تأكد غيابه عن اللقاء.