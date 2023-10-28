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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني القنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يقام ديربي الكرة الإسبانية، بين وبرشلونة مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، على ملعب لويس كومبانيس بالجولة الحادية عشر من بطولة .

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة موقعة كلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم، فى تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب لويس كومبانيس بالجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريج وبرشلونةة فى الدوري الإسباني

وتذاع مباراة وريال مدريد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني حصريًا في أفريقيا والشرق الأوسط.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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