موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني القنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يقام ديربي الكرة الإسبانية، بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، على ملعب لويس كومبانيس بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة موقعة كلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم، فى تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب لويس كومبانيس بالجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريج وبرشلونةة فى الدوري الإسباني

وتذاع مباراة برشلونة وريال مدريد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني حصريًا في أفريقيا والشرق الأوسط.