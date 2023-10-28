موعد مبارة الجونة وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو أمام نظيره الجونة، عصر اليوم، فى المباراة التى جمعت الفريقين، بالجولة الخامسة التى تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الجونة وفاركو في الدوري المصري

ويخوض فريق فاركو مباراة أمام نظيره الجونة، فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بالجولة الخامسة التى تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة فاركو والجونة في الدوري المصري

وتذاع مباراة فاركو و الجونة، عصر اليوم، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي فاركو لقاء اليوم محتلا المركز الثالث عشر في ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يأتي نظيره الجونة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بالبطولة.