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ثلاثي هجومي بقيادة رونالدو على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الكروي بنادي النصر السعودي نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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يلتقي النصر مع نظيره الفيحاء على استاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل النصر المتوقع اليوم 

في حراسة المرمى: نواف العقيدي
في خط الدفاع: سلطان الغنام ، إيمريك لابورت ،عبدالإله العمري ، محمد قاسم
في خط الوسط: عبدالله الخيبري ، عبدالمجيد الصليهم ، أوتافيو مونتيرو
في خط الهجوم: أندرسون تاليسكا ، ، ساديو ماني

والجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر ، فيما يأتي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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