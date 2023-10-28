ترتيب الدوري الإسباني قبل موقعة ريال مدريد وبرشلونة الليلة

يستعرض لكم “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل المواجهة التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات ” الليجا”.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة عصر اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر الليجا.

ويحتل ريال مدريد المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن صاحب المركز الأول جيرونا الذي يحمل في جعبته 28 نقطة.

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بينما يأتي برشلونة في المرتبة الثالثة برصيد 24 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الأن تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- جيرونا 28 نقاط

2- ريال مدريد 25 نقاط

3- برشلونة 24 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 22 نقطة

5- ريال سوسييداد 18 نقطة

6- أتلتيك بيلباو 17 نقطة

7- رايو فاليكانو 16 نقطة

8- فالنسيا 14 نقطة

9- ريال بيتيس 14 نقطة

10- أوساسونا 13 نقطة

11- خيتافي 11 نقطة

12- لاس بالماس 11 نقطة

13- إشبيلية 9 نقاط

14- فياريال 9 نقاط

15- قاديش 9 نقاط

16- ديبورتيفو ألافيس 9 نقاط

17- ريال مايوركا 8 نقاط

18- سيلتا فيجو 6 نقاط

19- غرناطة 6 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط