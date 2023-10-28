نيوكاسل يستهدف التعاقد مع نجم الهلال السعودي بسبب تونالي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن رغبة نادي نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع أحد نجوم نادي الهلال السعودي لتعويض إيقاف اللاعب ساندرو تونالي.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” على طلب نظيره الإيطالي بإيقاف تونالي لمدة 10 أشهر بعد تورطه في جريمة تخص المراهنات على نتائج المباريات.

ووضع نيوكاسل الثنائي سكوت ميكتوميناي، كالفين فيليبس بالإضافة إلى روبن نيفيز نجم الهلال على رأس قائمة التعاقدات في الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوف الفريق الإنجليزي.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة” ديلي ميل” البريطانية فإن نيوكاسل يأمل في التوقيعغ مع لاعب الهلال السعودي، روبن نيفيز، على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

ووقع نيفيز مع نادي الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني قادمًا من صفوف ولفرهامبتون، ويمتلك عقدًا حتى 30 يونيو 2026.