تقارير : كيفن دي بروين يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت عن اقتراب اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي في الصيف المقبل.

وينتهي عقد اللاعب البلجيكي دي بروين مع المان سيتي فى يونيو 2025 حيث شارك في 49 مباراة الموسم الماضي وسجل 10 أهداف وقدم 31 تمريرة حاسمة.

وبحسب ما ذكره الموقع الإنجليزي ” Football Insider ” فإن أحد المسؤولين عن الكرة السعودية تواصل مع دي بروين من أجل مناقشته عن الانتقال إلى الدوري السعودي في عام 2024.

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وأشار الموقع إلى نجم مانشستر سيتي بات هدفًا بارزًا لمسؤولي الدوري السعودي للمحترفين أثناء محاولتهم تدعيم الكرة داخل المملكة.

ويحصل دي بروين من مانشستر سيتي على راتب يصل قيمته 400 ألف جنيه إسترليني حيث من الممكن حصوله على صفقة أكثر ربحًا في الدوري السعودي.

وكان السيتي قد وافق على رحيل الثنائي رياض محرز وإيمريك لابورت إلى الدورى السعودي عبر فريقي الأهلي والنصر على الترتيب.