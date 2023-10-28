الزمالك يستعيد ” الدينامو” قبل مواجهة زد في الدوري المصري

يستعيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اللاعب عمرو السسيسي نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ومنح الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك الضوء الأخضر لعودة عمرو السيسي من أجل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية عقب الانتهاء من فترة الراحة السلبية التي منحها للاعبين.

وقرر في وقت سابق أوسوريو استبعاد اللاعب من التدريبات بسبب عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

اقرأ أيضًا: حقيقة رحيل أوسوريو عن الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

ومنح أوسوريو لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة عقب مواجهة إنبي التي أقيمت مساء أمس في الدوري المصري.

وانتهى اللقاء بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري ليتوقف رصيد الفارس الأبيض عد النقطة 8 في المرتبة الرابعة.