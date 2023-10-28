شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة غزل المحلة لمواجهة أسوان فى دوري المحترفين غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، السفر اليوم إلى أسوان بعد خوض مران خفيف صباح اليوم، استعداداً لمواجهة تماسيح النيل غداً، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفيـن.

ويصطحب خالد عيد 22 لاعبا لمواجهة أسوان هم كل من: عمرو شعبان، محمود الحصرى، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، عمرو مصطفى، محمود مسعد، أحمد طارق، محمد أبو الحمد، خالد الاخميمي، أحمد حجى، محمود غالي، محمود علاء، أسامة خليل، شيكو محارب، عبد الرحمن بودي، رجب مارو، عموري، أحمد مجدي، مجدى صبري، عبده يحيى، تشارلز باسي.

ويأمل خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، فى العودة بالثلاث نقاط وخطف صدارة الترتيب ولو مؤقتا، وحذر اللاعبين من انتفاضة أسوان خاصة بعد تعيين هشام زكريا، مطالبا اللاعبين بضرورة القتال من أجل العودة بالنقاط الثلاثة.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات حتى الآن، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق الفريق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.