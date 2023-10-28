شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بفتح أول 15 دقيقة من مران اليوم، السبت، أمام وسائل الإعلام من أجل التقاط الصور والتحدث مع أحد لاعبي الفريق أو أفراد الجهاز الفني بشأن مباراة صن داونز فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ومحمد الشناوي قائد الفريق، المؤتمر الصحفي اليوم الخاص بمباراة صن داونزالمقرر لها عصر غداً الأحد في ذهاب نصف النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتبدأ وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي ظهراً، ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق عن المباراة فى حضور وسائل الإعلام.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة فى نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب فى جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.