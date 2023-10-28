شكرا لقرائتكم خبر عن المباراة الخامسة على التوالي.. الزمالك يفشل فى تحقيق الفوز على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على إنبى التي جمعتهما باستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد زيزو من ضربة جزاء، بينما سجل هدفى إنبى زياد كمال وأحمد أوفا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة السابعة فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة فى المركز الرابع.

وتعد هذه المباراة هي المرة الخامسة على التوالي لم يتمكن فريق الزمالك من تحقيق الفوز على إنبى في بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث بداية من موسم 2021 / 2022 .

وجاء نتائج مباريات الزمالك وإنبى في المواسم الماضية كالتالى:

1 ) إنبى 0 / 0 الزمالك .. موسم 2021 / 2022 ( دور أول )

2 ) إنبى 2 / 0 الزمالك .. موسم 2021 / 2022 ( دور ثانى )

3 ) إنبى 1 / 1 الزمالك .. موسم 2022 / 2023 ( دور أول )

4 ) إنبى 2 / 0 الزمالك .. موسم 2022 / 2023 ( دور ثانى )

5 ) إنبى 2 / 1 الزمالك .. موسم 2023 / 2024 ( دور أول )