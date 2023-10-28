شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مؤتمر الأهلي الخاص بمباراة الذهاب أمام صن داونز فى الدروي الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد النادي الأهلي موعد المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد الشناوي قائد الفريق يتحدثان اليوم عن مباراة صن داونز أمام وسائل الإعلام فى المؤتمر الصحفي.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي فى الثانية ظهرا بملعب لوفتوس الذى يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز فى الثالثة عصر غدٍ، فى ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الساعات الأولى من صباح أمس بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة وتخللها ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود واستقلت بعثة الأهلي حافلات من مطار جوهانسبرج إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا في مسافة استغرقت ما يقرب من ساعة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.